Bichotas barre a Orioles en playoffs y avanza a la serie de campeonato

Las Bichotas no se guardaron nada e inmediatamente sacaron la escoba para barrer a las Orioles por pizarras de 19-15 y 16-6 y clasificarse a la serie de campeonato de playoffs del Torneo Sabatino de la Liga Federal Independiente.

¿Qué ocurrió?

Durante el primer encuentro de la doble cartelera, la ofensiva de las Bichotas fue efectiva al momento en que fabricaron un ataque de seis carreras en la sexta entrada contra los lanzamientos de Brenda Guzmán, quien cargó con la derrota, lo que les permitió tomar una ventaja definitiva. Las mejores bateadoras fueron Oliva Guerrero, que conectó cuatro imparables; Mireya Berrones, que se fue de 4-2; seguida de Alejandra Berrones, 3-3, y Marla Teniente, 3-2.

¿Cuál fue la actuación en el segundo partido?

En el segundo partido, las Bichotas contaban con la motivación a su favor y tuvieron una auténtica práctica de bateo. Además, contaron con los oportunos envíos de la experimentada Juany Guerrer, quien se apuntó el triunfo y el pase a la gran final. Por segundo juego consecutivo, el accionar ofensivo fue contundente con tres ataques de cinco carreras para finiquitar las acciones tempranamente. El line up lució a través de Mireya Berrones, 4-3; Alejandra Berrones y Petty Palacios, que batearon de 3-2, respectivamente.