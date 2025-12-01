Bichotas, campeonas

Las Bichotas se vieron en la necesidad de llegar hasta las últimas instancias del tercer partido de la serie, en la que se encargaron en doblegar a las Sultanas 13-5 para adjudicarse el campeonato de postemporada femenil de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Durante el primer choque de la serie de campeonato las Sultanas dieron la sorpresa en tomar el mando por blanqueada 12-0, pero las Bichotas se vieron en la necesidad de remar contra corriente para ganar el segundo enfrentamiento 7-4 para decidir todo en el tercer duelo, que se efectuó en el parque Ramiro Saracho.

El momento clave fue a favor de las Bichotas fue en la sexta entrada al fabricar cinco carreras y de esta manera darle duro golpe en lo anímico a las Sultanas como también a la serpentinera al cazarle todo su repertorio.

Arleth Alarcón tuvo tremendo partido al disparar cuatro imparables en el mismo número de turnos al bate para de esta forma convertirse en la jugadora más valiosa, además de pegar cuadrangular, mientras Marla Guerrero y Oliva Guerrero dieron de 3-2 y 4-3, respectivamente, asimismo para respaldar el trabajo monticular de Juany Guerrero que salió bien librada del terreno de juego.