Van Coyotes a una final más

Como se ha convertido en toda una costumbre los Coyotes llegaron a una nueva final y en esta ocasión corresponde al Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Durante la serie semifinal de playoff los Coyotes barrieron la serie por amplias pizarras de 30-2 y 30-19 sobre los Novatos para de esta manera ir en busca del gallardete de postemporada.

Dentro de los jugadores que destacaron en este par de encuentros fue el lanzador Benito Zúñiga que salió bien librado en cada una de sus salidas en el campo Ramiro Saracho, superando a los serpentineros de los Novatos que cargaron con el descalabro José Luis Nieto y Karin Alvarado.

En todo momento los dirigidos por Osvaldo Ponce fueron superiores en cada ocasión que se pararon en la caja de bateo para descargar todo su arsenal en cada una de las entradas, siendo suficiente para ir en busca de refrendar el título del organismo.