Noquea ´Bendito´ al ´Escorpión´ Sustaita

Al "Bendito" Estopellan se le está haciendo costumbre noquear en el primer round pues así consiguió su tercera victoria en suelo regiomontano, sobre el local Luis Enrique el "Escorpión" Sustaita.

El boxeador reynosense necesitó solamente algunos segundos para mandar a la lona a su rival en dos ocasiones, con esa poderosa mano derecha que hizo blanco justo en la cabeza.

Gerardo no se guardó nada y cuando Sustaita se puso de pie, de inmediato fue por él para sentenciar el combate por la vía del nocaut efectivo.

De esta forma el Bendito mantiene su invicto y está cerrando con broche de oro el año. Vendrá un breve receso por las fiestas decembrinas pero su esquina, donde aparecen Don Joel Soto y Joel Soto Jr, ya está trabajando para confirmar el siguiente reto.