Venados de Mazatlán Vs. la Selección de Reynosa

Por segunda ocasión en este 2025 el beisbol profesional esta de regreso a Reynosa con partidos de carácter amistoso. Los Venados de Mazatlán son los grandes invitados, que por primera vez en su historia, van a jugar en el Estadio Adolfo López Mateos.

La novena de la Liga Mexicana del Pacífico esta por arribar a la frontera norte de Tamaulipas para continuar la entretenida e intensa pretemporada que planearon y como parte de su preparación van a sostener serie completa de tres partidos ante una Selección de Reynosa, que en su mayoría son peloteros no nacidos en esta ciudad.

En plena rueda de prensa se dio el anunció que Saúl Soto va fungir de mánager del representativo de Reynosa, dejando a un lado su labor de director del Instituto Municipal del Deporte, puesto que le ha quedado demasiado grande en estos 4 años desde que tomó posesión.

Soto mencionó que el plantel de casa cuenta con tres peloteros de Reynosa, entre los que destaca Enrique Pérez, los otros dos jugadores no recordó sus nombres al solamente decir que vienen a probarse y cuentan con 17 y 18 años de edad.

Parte de los jugadores que anunciaron por Reynosa son Tiago Da Silva, Héctor Galván, Ricardo Serrano, César Tapia, entre otros más. Por su parte los Venados no han destapado su roster solamente se ha confirmado la presencia del ex ligamayorista Ramiro Peña.