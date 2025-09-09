Beisbol estudiantil en plena temporada

Continúa la actividad del Béisbol Estudiantil de la LIREB-UAMRA en el Parque del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT donde chocaron los Búfalos B contra los Juveniles TC en uno de los duelos de la jornada sabatina.

De la misma manera arrancó la actividad de la quinta temporada de la LUESUAT donde se disputó la quinta jornada en las dos categorías. El béisbol y el softbol están tomando cada vez más fuerza con el apoyo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.



