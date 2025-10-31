Primarias se eliminan en el beisbol 5

Continúa la actividad de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, en su etapa de conducción, donde tocó el turno a los atletas que practican el beisbol 5.

Diferentes instituciones (nivel primaria) se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento del Polideportivo para competir en esta primera etapa donde los ganadores avanzarán a la fase municipal para luego representar a Reynosa.

Niñas y niños demostraron sus cualidades en esta disciplina, muy similar al béisbol tradicional, que resulta divertida y que se puede jugar en espacios cerrados o al aire libre. La jefatura de Alto Rendimiento del Instituto Municipal del Deporte brindó su apoyo y avaló los partidos.







