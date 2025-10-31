Deportes

Primarias se eliminan en el beisbol 5

Continúa la actividad de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica
  • Por: Alberto Gamboa
  • 31 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Primarias se eliminan en el beisbol 5

Las primarias se están eliminando en el béisbol 5 rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales.

Continúa la actividad de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, en su etapa de conducción, donde tocó el turno a los atletas que practican el beisbol 5

Diferentes instituciones (nivel primaria) se presentaron en el Centro de Alto Rendimiento del Polideportivo para competir en esta primera etapa donde los ganadores avanzarán a la fase municipal para luego representar a Reynosa. 

Niñas y niños demostraron sus cualidades en esta disciplina, muy similar al béisbol tradicional, que resulta divertida y que se puede jugar en espacios cerrados o al aire libre. La jefatura de Alto Rendimiento del Instituto Municipal del Deporte brindó su apoyo y avaló los partidos. 



EL MAÑANA RECOMIENDA