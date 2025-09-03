Cumplen con capacitación de Béisbol 5

El Instituto Municipal del Deporte llevó a cabo con éxito el curso de capacitación, reglamentación e introducción al Béisbol 5, mismo que fue impartido por el experimentado entrenador Carlos Noguera.

Esta actividad se realizó tanto de forma teórica como práctica en el Gimnasio de Alto Rendimiento del Polideportivo, donde participaron una buena cantidad de entrenadores de diferentes disciplinas y profesores de educación física.

El objetivo es que todos los involucrados puedan adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo de esta nueva disciplina en la ciudad.

Cabe destacar que la selección de Reynosa ha sido base importante en la representación de Tamaulipas dentro de la Olimpiada Nacional CONADE, además de contar con una atleta que forma parte de la Selección Nacional, lo que confirma el nivel competitivo y el talento local en esta modalidad deportiva.



