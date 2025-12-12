Secundarias se eliminan en beisbol 5

Secundarias se eliminan en beisbol 5Alumnos de nivel secundaria se dieron cita en el Polideportivo para defender los colores de sus respectivas instituciones educativas
Alumnos de nivel secundaria se dieron cita en el Polideportivo para defender los colores de sus respectivas instituciones educativas durante la etapa municipal de béisbol 5, rumbo a los Juegos Deportivos Escolares.
Fue una larga jornada con varios partidos donde todos los equipos tenían el mismo objetivo, lograr el primer lugar para avanzar a la etapa Estatal.
El año está a punto de terminar y las supervisiones de educación física necesitan tener listos a todos sus atletas que el próximo año buscarán ser los número uno de Tamaulipas.
EL MAÑANA RECOMIENDA