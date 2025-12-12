Secundarias se eliminan en beisbol 5

Alumnos de nivel secundaria se dieron cita en el Polideportivo para defender los colores de sus respectivas instituciones educativas durante la etapa municipal de béisbol 5, rumbo a los Juegos Deportivos Escolares.

Fue una larga jornada con varios partidos donde todos los equipos tenían el mismo objetivo, lograr el primer lugar para avanzar a la etapa Estatal.

El año está a punto de terminar y las supervisiones de educación física necesitan tener listos a todos sus atletas que el próximo año buscarán ser los número uno de Tamaulipas.







