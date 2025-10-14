Le pega Taquería a Bombarderos

Durante la tercera tanda de bateo Taquería El Güero prendió la mecha para hacer explotar toda su ofensiva con 10 carreras y dirigirse al triunfo por pizarra de 12-8 sobre Bombarderos, en duelo correspondiente a la letra D4 de la Liga Veteranos de Softbol.

Los taqueros tuvieron un mal inicio de partido al verse abajo en el marcador por cuatro rayitas de diferencia, en las que detonaron dobletes espada con espalda de José Cavazos y Humberto Ponce.

Los peloteros del Güero se quitaron el cero en la baja del primer rollo al cruzar el pentágono René Zúñiga, pero el momento clave fue en el tercer inning descargando nueve imparables, siendo los batazos de mayor contundencia los de Javier Bautista con extrabase y Jorge Bautista con jonrón de tres anotaciones para de esta manera dar un golpe de autoridad y encaminarse tranquilamente a la victoria.

Pese que al lanzador Carlos Montejo no tuvo el mejor de los inicios logró recomponer la situación al registrar cuatro ceros y vencer el duelo directo a Jesús Piña.

En lo que corresponde en el bateo Zúñiga se fue de 3-3 y Javier Bautista pegó de 4-2.







