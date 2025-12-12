Reciben la etapa Regional en basquetbol, voleibol y handball

Mucha actividad se registró durante toda la semana en esta ciudad tras recibir la etapa regional de los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica en tres disciplinas que son básquetbol, handball y voleibol, en ramas varonil y femenil.

En esta eliminatoria participaron los municipios de Matamoros (Supervisiones 11,12 y 28), Valle Hermoso (Supervisión 10), Río Bravo (Supervisión 24) y Reynosa (Supervisiones 8 y 9).

El Polideportivo y la cancha "Teresita" Treviño fueron los escenarios para estos juegos donde los ganadores lograron avanzar a la fase Estatal.







