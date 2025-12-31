Inicia Liga Escolar de Básquetbol 3x3

Oficialmente la Coordinación Estatal de Educación Física pondrá en marcha la Liga Escolar de Básquetbol 3x3 a finales de enero de 2026 en las categorías Infantiles y Juveniles femenil y varonil.

Así lo confirma el Coordinador Estatal de Educación Física, Héctor Díaz Sandoval, quien agregó que va estar bajo la supervisión de Luis de Mara, ex basquetbolista profesional y reconocido entrenador de esta nueva modalidad que ya se juega a nivel internacional en Juegos Olímpicos.

El básquetbol 3x3 llegó este año a Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica y fundamental será mantener en constante actividad las categorías Infantiles y Juveniles en ambas ramas de cara a la etapa estatal y nacional.

La idea es afianzar la Liga Municipal Escolar y poco a poco sembrar la semilla para que se juegue en todo Tamaulipas.







