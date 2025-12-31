Deportes

Inicia Liga Escolar de Básquetbol 3x3

Oficialmente la Coordinación Estatal de Educación Física pondrá en marcha la Liga Escolar de Básquetbol 3x3 a finales de enero de 2026
  • Por: Josué Segura
  • 31 / Diciembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Inicia Liga Escolar de Básquetbol 3x3

Buscan expandir por todo Tamaulipas la disciplina de basquetbol 3x3.

Oficialmente la Coordinación Estatal de Educación Física pondrá en marcha la Liga Escolar de Básquetbol 3x3 a finales de enero de 2026 en las categorías Infantiles y Juveniles femenil y varonil.

Así lo confirma el Coordinador Estatal de Educación Física, Héctor Díaz Sandoval, quien agregó que va estar bajo la supervisión de Luis de Mara, ex basquetbolista profesional y reconocido entrenador de esta nueva modalidad que ya se juega a nivel internacional en Juegos Olímpicos.

El básquetbol 3x3 llegó este año a Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica y fundamental será mantener en constante actividad las categorías Infantiles y Juveniles en ambas ramas de cara a la etapa estatal y nacional.

La idea es afianzar la Liga Municipal Escolar y poco a poco sembrar la semilla para que se juegue en todo Tamaulipas. 



EL MAÑANA RECOMIENDA