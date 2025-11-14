Doblega Bartolitas a las Panthers Lila

Las peloteras de las Bartolitas anduvieron en plan grande en el terreno de juego al sumar un triunfo más en la actual temporada regular de la Liga Independiente de Softbol Campeones, luego de doblegar 21-8 a las Panthers Lila.

Un total de tres rallys de cinco carreras y dos más de tres rayitas fueron suficientes para encaminarse tranquilamente a la victoria y de esta manera mantenerse dentro de las primeras posiciones para conseguir la clasificación a la postemporada.

Las Bartolitas encendieron la mecha en su primera tanda de bateo para estrenar la pizarra con tres carreras, después en el segundo rollo agregaron el mismo número para aumentar la ventaja, pero fue en el tercero, cuatro y quinto inning que definieron completamente el triunfo con certeros ataques de cinco anotaciones y de esta forma sentenciar el juego por la vía de la misericordia.

Elizabeth García estuvo notable al irse de 3-3, de igual manera Luisa Rodríguez, mientras Regina Cortés y Mayra Coronado pegaron par de inatrapables, respectivamente.



