Le pega Bartolitas a Reynosa Cubs B

Con dos rallys de cinco carreras fue suficiente para que las peloteras de las Bartolitas se impusieran 16-11 sobre Reynosa Cubs B, dentro de la actividad en la Liga de Campeones de Softbol.

Desde que se cantó ¨Play Ball¨ las Bartolitas prendieron la mecha en la primera entrada por conducto de Elizabeth Medina que pegó cuadrangular de campo con casa llena para de esta manera construir el primer ataque de cinco anotaciones.

Durante el segundo episodio le bajaron a los desniveles para posteriormente en la tercera tanda volver apretar con otra lluvia de cinco carreras y tomar camino directo al triunfo para mantenerse en la pelea en la actual temporada regular.

Luisa Rodríguez fue determinante con el bateo al irse con .500 de porcentaje al pegar de 4-2, seguido de Irma Casas que pegó de 2-2 para de esta forma guiar a la serpentinera Magaly Cavazos en salir con el triunfo, ya que también tuvo la ayuda de la relevista Mayra Coronado.







