Reynosa será sede del nacional de balonmano

Reynosa albergará el Campeonato Nacional de Primera División y Ascenso de Handball (Balonmano) que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre en el Polideportivo.

Es la primera vez que se realiza un evento nacional de esta disciplina y de este nivel, no solo en la ciudad sino en Tamaulipas, así lo informó Miriam González, coordinadora y representante del Instituto del Deporte (INDE).

La gestión para traer este nacional fue exitosa con el apoyo de la Asociación de Handball de Tamaulipas que dirige Luis Felipe Lemus. En la rama varonil están confirmadas las selecciones de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco y Quintana Roo.

En la rama femenil hasta el momento aparecen Tamaulipas, Ciudad de México y Guanajuato. La entrada para el público será completamente gratis y más adelante se darán a conocer los horarios y días de los partidos.



