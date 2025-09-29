Reynosa a ´semis´ en Decanos

Reynosa se ha caracterizado por jugar buena pelota en los Campeonatos Estatales de Softbol y en este reciente no es la excepción tras avanzar a la semifinal de la categoría Decanos por conducto del Club de Petroleros y Veteranos de Softbol.

Las hostilidades se desarrollan en el municipio de Madero, en la cual los reynosenses se han convertido en protagonistas en el diamante al presumir récord positivo de dos ganados y una derrota

En su encuentro de presentación superaron holgadamente 9-2 a su similar de Veteranos y Jubilados de la Sección 36 de Reynosa. Los bates sonaron de manera contundente por conducto de Heriberto Cobos y José Pérez al conectar respectivos cuadrangulares para apuntarse su primera victoria de la justa.

En su segunda aparición los fronterizos consiguieron mantenerse por el buen camino al doblegar 5-1 a Madero Mixta, todo esto gracias a la aportación del lanzador Armando Benavides, que trabajo por espacio de cinco entradas completas. En lo que corresponde en la ofensiva Agustín Montoya y Alfredo Ruiz dieron par de imparables y Andrés Quirino pegó tres largos batazos.