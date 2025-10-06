Aullan Coyotes en Torneo de Beisbol Estudiantil

Los Coyotes LCVP volvieron aullar en el diamante universitario al conseguir holgada victoria de 11-1 sobre Osos UANE para de esta manera continuar en el liderato del Torneo de Beisbol Estudiantil UAT.

El juvenil Arit López Jr., salió verdaderamente inspirado para apagar por completo el ataque de los Osos y de esta forma conseguir un triunfo más en la actual temporada regular, esto gracias a los números que arrojó de ocho ponches, regalo cuatro bases por bolas y permitió un imparable.

La historia del encuentro se escribió a favor de los Coyotes cuando fabricaron largo ataque de seis carreras en la quinta entrada.

Los mejores bateadores fueron Gael Falcón y Esteban Padrón ambos de 4-2, al igual que Camilo López, Julián Castillo de 3-2, Arit López y Rudy Marrufo de 2-2.







