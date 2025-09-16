Invitan al Open House de Atletismo

A todas las personas que deseen ejercitarse y mejorar su condición física, el Instituto Municipal del Deporte les hace un llamado para que se unan al Open House de Atletismo, una actividad diseñada para fomentar la activación y la sana convivencia en la comunidad.

Este programa es completamente gratuito y se llevará a cabo todos los miércoles de 18:00 a 20:00 horas en el Estadio del Polideportivo.

Los asistentes serán guiados por entrenadores especializados en atletismo, quienes les darán las rutinas de entrenamiento.

Además, recibirán hidratación gratuita, así como el apoyo de fisioterapeutas con botas de presoterapia y atención de lesiones.



