Sofía Pérez ¡Quiere ser campeona!

Hace apenas dos años se inició en el atletismo y de la mano del profesor Carlos Olvera logró sacar todo ese talento que tenía escondido para ahora formar parte de la selección municipal (IMD).

"Se siente muy chido representar a tu ciudad, es algo que nunca pensé que haría, ahora en mi casa me motivan mucho y me dicen que le eche más ganas para que pueda representar ya no solo a Reynosa sino a Tamaulipas y en eso estamos", comenta la velocista de 14 años de edad quien además es una buena estudiante en la Secundaria Técnica número 44.