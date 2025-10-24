Atletas reynosenses representarán a México en Parapanamericanos

Atletas reynosenses representarán a México en ParapanamericanosReynosa tendrá dos seleccionados mexicanos de deporte adaptado que competirán en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025
Reynosa tendrá dos seleccionados mexicanos de deporte adaptado que competirán en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se desarrollarán del 1 al 3 de noviembre.
Se trata de Clara Guadalupe Olivares Martínez y Ángel David Lorenzo Rubio, quienes representarán con mucho orgullo a su país en la disciplina de Tenis de Mesa. Ambos atletas tuvieron una destacada participación en la Paralimpiada Nacional CONADE que se celebró en Aguascalientes, donde consiguieron medallas que ayudaron a que Tamaulipas terminara dentro del Top Ten general.
El entrenador Erick López se encuentra afinando detalles con Clara y Ángel en la Ciudad de México, en una concentración previa, para que lleguen en el mejor ritmo a su primera competencia internacional. El próximo lunes participarán en el abanderamiento oficial. Sin duda son ejemplo de esfuerzo, disciplina y dedicación.