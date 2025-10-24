Atletas reynosenses representarán a México en Parapanamericanos

Reynosa tendrá dos seleccionados mexicanos de deporte adaptado que competirán en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, que se desarrollarán del 1 al 3 de noviembre.

Se trata de Clara Guadalupe Olivares Martínez y Ángel David Lorenzo Rubio, quienes representarán con mucho orgullo a su país en la disciplina de Tenis de Mesa. Ambos atletas tuvieron una destacada participación en la Paralimpiada Nacional CONADE que se celebró en Aguascalientes, donde consiguieron medallas que ayudaron a que Tamaulipas terminara dentro del Top Ten general.

El entrenador Erick López se encuentra afinando detalles con Clara y Ángel en la Ciudad de México, en una concentración previa, para que lleguen en el mejor ritmo a su primera competencia internacional. El próximo lunes participarán en el abanderamiento oficial. Sin duda son ejemplo de esfuerzo, disciplina y dedicación.



