¡Oro y récord!

Atletas reynosenses dejaron huella en el Triatlón de Texas City, donde además de lograr el primer lugar en la categoría Relevos Mixtos, rompieron el récord de esta competencia por dos minutos.

Triunfar del otro lado de la frontera se está haciendo costumbre para el equipo JRM México. Fue una gran carrera del relevo integrado por Valeria Barrón Martínez en la natación, Joel Rodríguez Mojica en el ciclismo y Adam Solís Alpírez en la carrera, quienes presumieron una gran sincronía y fueron los primeros en cruzar la meta con un tiempo total de 1 hora, 14 minutos y 13 segundos, destrozando la mejor marca de la competencia.

Hace apenas tres semanas habían logrado el bicampeonato en "Annual Katy Triathlon", también en Estados Unidos, por eso la USA Triathlon les hizo la invitación para competir el próximo 12 de octubre en San Diego, California, en el Campeonato de Triatlón del Estado de California.