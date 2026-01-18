Arranca eliminatoria municipal de karate

Con un sencillo protocolo se inauguró la eliminatoria municipal de Karate, evento que tiene como objetivo seleccionar a los atletas que representarán a Reynosa en la fase estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Participaron karatekas de diferentes escuelas de la localidad, quienes demostraron técnica y valentía.

En los próximos días se darán a conocer los nombres de los deportistas que avanzaron.