Definidos los campeones estatales de powerlifting

Reynosa fue sede del Décimo Campeonato Selectivo Estatal de Powerlifting, donde se definieron los atletas más fuertes que representarán a Tamaulipas en el evento Mega Nacional de Chetumal 2026. Participaron 75 competidores de diferentes municipios; Nuevo Laredo, Río Bravo, San Fernando, Ciudad Victoria, Valle Hermoso, Matamoros y por supuesto los anfitriones (Reynosa).

Fueron cerca de 30 pesistas los que dieron las marcas requeridas para lograr el boleto, pero hubo quienes calificaron con etiqueta de campeones. En la categoría Absoluto Femenil, la corona fue para Karla Berenice García Izaguirre, originaria de San Fernando, mientras que el título Absoluto Varonil fue para el reynosense Juventino Guerrero.

En la especialidad Bench Press Absoluto Femenil la ganadora fue Angely Escobedo de Ciudad Victoria, en Absoluto Varonil el primer lugar fue para Alfredo Garza de Nuevo Laredo. Los resultados fueron avalados por Bernabé Cubas Vargas, presidente del organismo estatal, quien estuvo presente en el evento. El Mega Nacional de Chetumal se llevará a cabo del 13 al 22 de marzo del año entrante.