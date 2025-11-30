Deportes

Reynosenses, por boleto al Nacional

Los atletas reynosenses se preparan para la competencia estatal en Ciudad Madero.
  • Por: Alberto Gamboa
  • 30 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Reynosenses, por boleto al Nacional

Reynosenses viajaron a Ciudad Madero.

Los atletas reynosenses de voleibol playero viajaron a Ciudad Madero para participar este fin de semana en la etapa Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

Karimy Tenorio y Rebeca Cervantes, Briggit Díaz Recio y Aimy Franco González son las duplas en la rama femenil mientras que en la rama varonil van Alfredo de la Garza Martínez y Ángel Torres García., así como Adrián Flores Yáñez y Brayan González Ramírez. 

Los ganadores de esta eliminatoria obtendrán el derecho de representar a Tamaulipas.

EL MAÑANA RECOMIENDA