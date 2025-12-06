Reynosa sede del selectivo estatal de powerlifting

Reynosa recibirá este sábado 6 de diciembre a los mejores pesistas que participarán en el Décimo Campeonato Selectivo Estatal de Powerlifting, avalado por la Asociación de Powerlifting de Tamaulipas.

El objetivo es definir a los atletas que representarán a Tamaulipas en el evento nacional.

¿Qué categorías participan en el campeonato de powerlifting?

El evento se realizará en el gimnasio Podium Fitness y las categorías que se convocaron, según el reglamento de IPF son; Open (19 a 59 Años), Sub junior (14 a 18 Años), Junior (19 a 23 Años) y Máster I, II, III y IV.

Para esta ciudad resulta un evento novedoso y hasta cierto punto desconocido, ya que las disciplinas relacionadas a la halterofilia no tienen proyección ni están dentro del programa local del alto rendimiento.

Detalles sobre el evento en el gimnasio Podium Fitness

El Powerlifting consiste en completar levantamientos de sentadilla, banca y peso muerto, para los cuales cuentan con tres intentos y un minuto de ejecución.

Impacto del powerlifting en la comunidad de Reynosa

Este campeonato no solo busca identificar a los mejores atletas, sino también fomentar el interés por el powerlifting en la región.