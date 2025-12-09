Compiten en el Estatal de Powerlifting

Una gran cantidad de atletas de diferentes municipios se dieron cita en esta ciudad, en las instalaciones del gimnasio Podium Fitness, para competir en el Décimo Campeonato Selectivo Estatal de Powerlifting, evento clasificatorio al Mega Nacional de Chetumal 2026.

¿Qué es el powerlifting y cómo se compite?

Fue una larga jornada de levantamientos tanto para hombres como para mujeres ya que todas las categorías que se convocaron a través de la Asociación de Powerlifting de Tamaulipas, tuvieron gran respuesta.

El Powerlifting consiste en completar levantamientos de sentadilla, banca y peso muerto, para los cuales cuentan con tres intentos y un minuto de ejecución. En los próximos días se darán a conocer los nombres de los pesistas que con mucho orgullo representarán a Tamaulipas.