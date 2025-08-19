¡Su primer podium Elite!

Su cara de felicidad lo dice todo. Sofía García compitió por segunda vez en la categoría Elite y logró su primer podium, demostrando una vez más que está entre la crema y nata del duatlón mexicano.

La atleta reynosense finalizó en el tercer lugar del Duatlón Astri CDMX con un tiempo de 1 hora 06 minutos y 55 segundos, por detrás de Guadalupe Aguilar (1:06:38) y de Andrea Hurtado, quien se llevó el primer lugar (1:04:18).

Sofía señaló que ha sido la competencia en la que más ha sufrido, esto debido a la altura de la Ciudad de México, así que regresó a casa con una medalla muy significativa.

Los retos no terminan para la deportista fronteriza pues el próximo 30 de agosto buscará un triunfo más en el Duatlón de Veracruz.

