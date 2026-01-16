´Poncho´ sigue sumando minutos

Por segunda jornada consecutiva "Poncho" González arrancó en el banco de suplentes del Atlas, en el partido donde cayeron como visitantes por 2-0 ante Cruz Azul.

¿Cómo fue la actuación de Poncho González en el partido?

El mediocampista reynosense disputó 55 minutos, de hecho ingresó desde la primera parte, sustituyendo a Diego González apenas al minuto 35 de la primera parte. Fue un encuentro complicado para el tamaulipeco pues entró a la cancha cuando ya estaban abajo en el marcador por dos goles.

Detalles del encuentro entre Atlas y Cruz Azul

Hasta el momento "Poncho" suma 58 minutos en el arranque del torneo, pero este sábado podría incrementar esa cifra pues se jugará la jornada 3 de la Liga MX donde los rojinegros volverán a ser visitantes, ahora ante el Necaxa a las 17:00 horas.