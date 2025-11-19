Reconocen trayectoria de Asterisco Jr.

La trayectoria de Asterisco Jr como luchador profesional no pasa desapercibida y por eso la empresa Panther Promotion le realizó un merecido reconocimiento por sus 22 años arriba de los cuadriláteros.

Cobijado por una gran ovación de los aficionados que lo admiran y respetan, el luchador técnico recibió una placa de manos de Arturo Serna, teniendo como marco el gran evento de Panthermanía IX.

"Me llevo la bonita sorpresa por mis 22 años de carrera, siempre portando la bandera desde que eran Promociones Juba hasta ahora que ya es Panther Promotion, un momento de mucha emoción, de sentimientos raros, agradecer al público, promotores, familia, compañeros, amigos medios de comunicación, mi compañero de entrenamiento Únicó Jr que nos forjamos con los consejos del señor Únicó y de mi papá, con sueños por delante, gracias a todo Reynosa", señaló el enmascarado con mucha emoción.

¿Qué ocurrió en Panthermanía IX?

Fue una tarde redonda para Asterisco Jr, ya que pudo lucirse en el ring junto a sus compañeros Rey Astral y Magnífico contra "La Secta" integrada por Dark Ozz, Dark Cuervo y Dark Scoria. El "Junior" aseguró que tiene cuerda para rato y más retos por cumplir.

¿Cuál es el futuro de Asterisco Jr en la lucha libre?

"Vamos por otros 22 años ... (entre risas) quiero que mi cuerpo aguante para ver si alguno de mis hijos sube conmigo y poder retirarme pleno, seguir guiando a las nuevas generaciones y compartirles lo aprendido", finalizó.