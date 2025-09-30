¡Tamaulipas manda!

Reynosa le sentó bien a la selección varonil de Tamaulipas que conquistó el primer lugar en el Campeonato Nacional de Handball Primera División y de esta forma lograron el ascenso a la Primera División Premier.

Los tamaulipecos hicieron valer la localía y vencieron en la final al representativo de Quintana Roo por cerrado marcador de 34-32.

Fue un emocionante agarrón de toma y daca, donde la victoria coqueteó en ambos equipos. Pero Tamaulipas tuvo jugadores brillantes, como Gabriel Ávalos, quien apareció en los momentos más bravos del juego y por eso fue merecidamente reconocido como el MVP (Jugador Más Valioso) del partido.

En la ceremonia de premiación y clausura estuvieron presentes Marco Antonio de Anda, secretario de la Federación Mexicana de Handball y Luis Felipe Delgado Lemus, presidente de la Asociación de Handball de Tamaulipas, así como Miriam González, organizadora del evento.

