Los arrancones no se acaban

Pasan los años y se mantiene vivo con la adrenalina y la emoción que solamente los arrancones pueden provocar. Es una de las pistas más tradicionales de Tamaulipas y del norte del país, donde acuden personas de todas las edades, familias enteras para disfrutar de un espectáculo deportivo diferente.

El rugir de los motores y el olor a llanta quemada se combinan para hacer una tarde muy divertida, donde la velocidad no tiene límites. En el evento más reciente, el "Armageddon" cuarto de milla, se abrieron las tres categorías; bracket novatos, bracket avanzados y bracket rápidos.

Los aficionados están esperando a que los organizadores confirmen el próximo evento que seguramente tendrá algo que ver con las fiestas patrias.



