Arrancan juegos deportivos nacionales escolares de la educación básica

Arrancan juegos deportivos nacionales escolares de la educación básicaEn la pista azul del Centro de Alto Rendimiento "Profesor Miguel Smer Verdin" arrancaron las eliminatorias de atletismo
En la pista azul del Centro de Alto Rendimiento "Profesor Miguel Smer Verdin" arrancaron las eliminatorias de atletismo, en la etapa de Supervisión, correspondiente a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica.
Con mucha energía y entusiasmo, niñas y niños, alumnos de diferentes planteles educativos dieron su máximo esfuerzo en las diferentes pruebas de pista y campo, bajo la coordinación del experimentado profesor Rafael Villasana García.
Así comienza el camino hacia la etapa Municipal. Durante los próximos días se estarán desarrollando otros deportes individuales y de conjunto.
