En paz descanse Arizona

De luto se encuentra la lucha libre de Reynosa y de todo México pues este lunes 12 de enero dejó de existir Arizona.

Luis Jáuregui Polanco fue el encargado de darle vida a este personaje que tuvo sus mejores momentos en las décadas de los 70 ´s y 80´ s que sin duda fue una de las grandes leyendas.

Fue campeón mundial de peso medio de la UWA, pero se le recuerda más por la lucha en la que perdió ese cinturón, contra el japonés Gran Hamada.

La afición nunca olvidará aquella dupla de miedo que formó con El Yuma, siendo los rudos más temidos.

Familiares y personas cercanas al ex luchador fueron quienes dieron a conocer la noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales.

En los últimos años su salud se fue deteriorando, incluso mencionan que padecía Alzheimer.



