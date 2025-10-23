Anota Abel Trejo el primer gol de muchos

El número 10 de los Guerreros Reynosa FC, Abel Trejo, por fin se estrenó en el presente torneo y su gol fue clave para el triunfo sobre el Real Apodaca FC en el partido de la jornada 7.

El talento sobra en los botines del futbolista oriundo de Matamoros, quien regaló una pincelada que terminó en el fondo de la red.

"Me quedó el balón a mi pierna menos hábil (izquierda), recorté y vi al portero adelantado y nada más se la coloqué lejos, fue dedicado con mucha emoción a mis papás que pudieron venir", comentó el mediocampista.

Aunque sumaron los tres puntos y siguen en la parte alta del Grupo 16, Abel señaló que les faltó redondear la faena con más goles ya que fue un rival a modo.

"Satisfecho no me voy porque tuvimos muchas oportunidades, era un partido para golear, para ganar mínimo por cinco goles y desaprovechamos esas oportunidades, pero vamos a seguir mejorando para no fallarlas en un partido más complicado", aseguró.

Trejo aplaudió el apoyo que les ha brindado la afición ya que eso también juega a su favor.

"Ellos (aficionados) son parte fundamental, ojalá sigan viniendo a nuestros partidos, que sepan que son el jugador número 12", afirmó.

Finalmente, dijo que necesitan sumar los tres puntos también en patio ajeno para entrar en una buena racha.

"Retomamos esa confianza que teníamos al inicio, y que lastimosamente nos rompieron el invicto jugando de visita, pero veo al equipo más unido y más convencido, toca sumar fuera de casa", finalizó.



