Holgado triunfo de Los Comas

De manera contundente los peloteros Herrerías Las Comas estuvo en plan grande en el bateo al descargar todo su arsenal para imponerse holgadamente 21-9 sobre Deportivo Génesis, dentro de la actividad nocturna de la Liga Veteranos de Softbol.

Ángel García estuvo contundente al conectar cuatro imparables en los cinco turnos legales, además conectó un cuadrangular, mientras sus compañeros Edgar Rodríguez, pegó dos jonrones, seguido de Jonathan Pérez y Gael Garza que también la sacaron del diamante, respectivamente.

El lanzador Jorge Padilla presumió todo su repertorio para salir ganador y mantenerse en los primeros sitios del standing de pitcheo, mientras Gregorio Palos fue fuertemente castigado con más de 10 batazos de vuelta entera para de esta manera cargar con el descalabro.