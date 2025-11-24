Se quedan con subcampeonato

La reynosense Anamía Fuentes presento emociones encontradas al no poder disputar la gran final y posteriormente se mostró contenta en ser parte de las Rayadas de Monterrey Sub19 que se quedaron con el subcampeonato del Apertura 2025 del torneo femenil de la Liga MX.

La defensa de Anamía realizo el viaje a Pachuca con el cuadro regiomontano para estar presente en apoyo a sus compañeras, aunque al final terminaron por caer en la vuelta 2-1 con las Tuzas, mismo resultado que se dio en la ida para dejar el marcador global 4-2.

La fronteriza se ha convertido en un elemento de suma importancia en la zaga defensiva del conjunto del cerro de la silla, pero desafortunadamente en su primera liguilla que avanzaron no logró jugar ningún minuto producto a una dura suspensión de cuatro encuentros.

Anamía, que a sus escasos 15 años ha mostrado tremenda personalidad dentro y fuera de la cancha, le dio vuelta a la página para alentar a sus compañeras y también disfrutar el momento por el que atravesaron las Rayadas.

Los números de Anamía en el recién finalizado Apertura 2025 son productivos, ya que de 11 duelos que vio actividad 10 fue de manera titular para registrar un total de 895 puntos.

La tamaulipeca se ha convertido en un prospecto en potencia en las fuerzas básicas de Rayadas, ya que desde su llegada a la institución en el 2022 ha ido de menos a más y las cifras la respaldan.

En todo momento, en las buenas y en las malas, ha recibido el tremendo apoyo de su familia.