Amperes, firmes por el liderato

La categoría Semanal de la Liga de Futbol Rápido Nuevo Reynosa está por terminarse y el conjunto de Amperes marcha con paso seguro de quedarse con el liderato.

Con un total de 16 partidos los jugadores de Amperes han conquistado 13 triunfos, un empate y tres derrotas para sumar un total de 40 puntos, además su accionar ofensivo se ha convertido en uno de los más letales con 106 goles anotados y la defensa solamente a recibido 59.

Por su parte Club Amigos, que se ha convertido en su más cercano perseguidor, se ubica en el segundo puesto de la tabla general con 36 unidades también son amplios favoritos para adjudicarse el título del torneo, ya que entre sus líneas se encuentra el goleador Leo Rodríguez que ha marcado en 58 ocasiones.

Aunque la Chaveliza ocupa el tercer sitio con 33 de los buenos se encuentra un poco alejado, pero con posibilidades de ascender escalones en el resto de las jornadas del campeonato.

Los cuadros que están en la disputa por avanzar directamente a la liguilla son Séptima UO, Jaguares, Deportivo Corona y Deportivo Aztecas.







