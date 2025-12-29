Amigos FC, el rival a vencer

Con un total de seis partidos jugados en la categoría 2010-2011 de la Liga de Futbol Rápido La Joya los futbolistas Amigos FC han acaparado el liderato de la tabla general.

Los Amigos FC se han convertido en el rival a vencer al mantener paso perfecto tras registrar 19 puntos, gracias a los cinco triunfos y un empate que han conseguido en la justa, además dentro de sus filas cuentan con el líder de goleo que le pertenece a Juan Ríos con 19 anotaciones.

Por su parte los Toros FC no bajan el ritmo de competencia al estar en el segundo puesto con 16 unidades y en sus líneas ofensivas aparece Eduardo Juárez que ha marcado 14 tantos de los 29 que han registrado en lo colectivo.

Los que se han quedado un poco rezagados son los Rayos que suman un total de 10 de los buenos, seguidos de Cuervos con 9, Toros y Mty con 4 puntos.



