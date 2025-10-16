Amigos del Chamaco derrotan al Fory Five

Con tempranero ataque de siete carreras en la primera entrada los Amigos del Chamaco se encaminaron al triunfo de 10-3 sobre los Fory Five, en el Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol.

Los peloteros del Chamaco le encontraron los lanzamientos a Misael Meza para conectarle cinco imparables, en los que destacaron el doblete de Jesús Blanco junto a las producciones de Ovidio Pulido, José Márquez, Santos Ortiz y Sebastián Pérez.

El momento de inspiraciones que tuvieron los Amigos del Chamaco fue en la primera tanda, ya que después le bajaron a las revoluciones al ser ligeramente controlados por el serpentinero Meza, el cual permitió otras tres carreras para sufrir su primera derrota en la actual temporada regular.

La experiencia de Marco Galván quedó plasmada en el diamante al recetar cinco ceros, tres en forma consecutiva por espacio de siete entradas completas, en las que toleró tres carreras y 10 imparables para registrar un triunfo en la campaña.







