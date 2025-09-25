Amigos de Roberto derrotan a Pisporros

La mayor parte del encuentro los Amigos de Roberto Lucio estuvieron abajo en el marcador, pero en la parte alta de la sexta entrada fabricar contundente rally de 9 carreras para superar 12-9 a los Pisporros, en el campo Pedro Guajardo de la Liga Burocrática de Softbol.

Los peloteros de Roberto Lucio estaban siendo completamente dominados por los lanzamientos de los Pisporros, al ser mandados al dugout en blanco en cuatro ocasiones, pero fue en la sexta tanda cuando por fin respondieron para completar la remontada y conseguir su quinto triunfo en la actual temporada regular.

Los Pisporros tenían el control de las acciones al estar arriba al son de 7-2, pero no pudieron dar el cerrojazo al ser fuertemente castigados por los nueve imparables que se trasformaron en carreras.







