Urge triunfo a los Amigos de Roberto Lucio

La temporada regular se ha convertido completamente adulto al jugarse este sábado la jornada 12 en el campo Pedro Guajardo y Tutelar.

Los Amigos de Roberto Lucio son los encargados de abrir el telón de las hostilidades al estar completamente urgidos de conseguir el triunfo, ya que en estos momentos se encuentra en el cuarto lugar de standing, mientras enfrente se topa con el sotanero del Grupo B de Diamondback a las 8:30 de la mañana.

En otro de los frentes los Cerezos va llegar inspirado en el terreno de juego al estar cada vez más cerca de conseguir la clasificación a la postemporada al tener marca de 5-3 y va buscar mejorarla al medirse con los Yankees a las 14:30.

Los actuales líderes Secundaria 10, que ostentan marcar positiva de 8-3 va en busca del título de campaña por lo que su venidero duelo es de suma importancia al encontrarse con el tercer lugar de Cerezos, que de ocho partidos ha conseguido cinco victorias.



