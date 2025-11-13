Amigos de Parejita, nuevos campeones de la 2da. Fuerza A

Con gran felicidad se mostraron los peloteros de Amigos de Parejita al caer el último out para de esta manera convertirse en los nuevos campeones de la categoría 2da. Fuerza A de la Liga Industrial y Comercial de Beisbol.

Los jugadores de Amigos de Parejita se aplicaron en cada una de las entradas para imponerse en el juego decisivo de campeonato a su similar de Amigos de Nehitan por pizarra de 9-5.

Los ahora nuevos reyes del diamante aseguraron la victoria tras fabricar ataque de cuatro carreras en la apertura de la séptima entrada para de esta manera encaminarse en adjudicarse el gallardete en el campo Onésimo Magallán.

Rolando González se convirtió en una auténtica pesadilla para la serpentina de Nehitan al irse de 3-3, mientras Ulises Rodríguez también se mantuvo encendido con el bate al irse de 5-3 y Guadalupe García se fue de 4-2.

El lanzador Daniel Posada se apuntó merecido triunfo al momento que contuvo todo ataque de sus contrincantes, aunque por momentos si paso algunos problemas, pero logro resolverlos con todo el repertorio de sus envíos.







