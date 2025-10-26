Le pegan Novatos a los Amigos de Junior

Los Novatos dieron la gran sorpresa de la jornada nocturna al imponerse sobre los actuales campeones Amigos de Junior por amplia pizarra de 22-9, dentro del campo Ramiro Saracho en la Liga Federal Independiente de Softbol.

Con una ofensiva inspirada los Novatos registraron tres ataques certeros que rayaron en el pizarrón. Durante la primera entrada se quitaron el cero para agregar tres rayitas, mientras en el segundo episodio aumentaron la distancia con rally de seis carreras, seguido de siete y seis anotaciones que fabricaron en la tercera y cuarta tanda, respectivamente.

El lanzador Karim Alvarado tuvo una noche y actuación redonda al apagar por completo los bates de los monarcas, siendo uno de los ataques más mortíferos en el torneo, además colaboro en su trabajo al momento de estar en la caja de bateo al disparar tres imparables en cuatro ocasiones.

Antonio Vicencio no se guardo nada al ser el pelotero que más contacto la pelota cuatro veces, Jorge Morúa y Ángel Flores no se fueron en blanco al dar de 5-3, respectivamente, Abraham García y Manuel Zúñiga también colaboraron al dar de 4-3.