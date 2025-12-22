Amigos de Jrs., estrena y gana

Los Amigos de Jrs., lucieron su nuevo uniforme en el torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol con triunfo holgado de 16-1 sobre los Saraperos para de esta manera continuar dentro de la disputa de los primeros lugares del standing.

Los Amigos de Jrs., se ha convertido en un complicado rival por lo que en la actual temporada regular es uno de los candidatos en quedarse con el gallardete. En su reciente aparición le desaparecieron por completo los lanzamientos a Eduardo Vázquez tras fabricarle largo ataque de 10 carreras en la tercera entrada.

Antonio Hernández Jr., anduvo inspirado desde el centro del diamante al cargar con el triunfo al solamente permitir una carrera, pero en su labor de bateador también figuro al detonar dos cuadrangulares y guiar a sus compañeros a una victoria más.

Dentro del potente line up figuro Eduardo Martínez que se fue de 3-2, de igual manera Alexis Martínez con un jonrón y Luis Landeros no se fue con las manos vacías al pegar un vuelacerca.







