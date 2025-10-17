Amigos de Jrs., rival a vencer en torneo nocturno

Con el paso de los encuentros Amigos de Jrs., demuestra el porque es el rival a vencer en la actual temporada regular del torneo nocturnos de la Liga Federal Independiente de Softbol.

Los peloteros Juniors son los actuales campeones y en su último resultado lo sacaron a flote tras batear en el momento oportuno para superar 10-8 al Deportivo Ramos, en el campo Ramiro Saracho.

Cuando Deportivo Ramos se saboreaba el triunfo al estar arriba de la pizarra por la mínima diferencia, desafortunadamente la sexta entrada fue fatídica al recibir castigo de tres carreras de sus oponentes, siendo completamente la clave.

Amigos de Jrs., sumaron una victoria más en la campaña gracias a los batazos de Daniel Posada que se fue de 4-3, mientras sus compañeros Aizar Vázquez y Antonio Hernández se fue de 4-2, respectivamente, y Kevin Caballero conectó la pelota en sus tres oportunidades incluyendo un cuadrangular.







