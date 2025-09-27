Amigos de Jrs. son los nuevos campeones del torneo nocturno

De manera dramática los Amigos de Jrs., le quitaron por completo el cetro a los Coyotes por pizarra de 12-11 para ponerse inmediatamente la corona como los nuevos campeones del torneo nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol.

El tercer juego de la serie final estuvo cargado de grandes emociones y batazos por lo que la ofensiva de los Juniors aplicó certero madruguete a los lanzamientos de Jesús Mejía para recetarle tempranero madruguete de siete carreras, en el campo Ramiro Saracho.

El bateo de los Amigos de Jrs., estuvo completamente atinado por conducto de Aizar Vázquez al irse de 4-4 con un jonrón incluido, mientras Jesús Olvera pegó de 4-3, seguido de José Rivas Jorge Gómez que dispararon de 4-2, respectivamente.

Pese que al abridor Antonio Hernández le encontraron los envíos la ofensiva termino por rescatarlo para quedarse con el triunfo y alzarse con el gallardete.



