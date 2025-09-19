Amigos de Jrs., van a la final del Torneo Nocturno

Los Amigos de Jrs., consumaron la clasificación a la gran final del Torneo Nocturno de la Liga Federal Independiente de Softbol y ahora su siguiente rival son los siempre peligrosos de los Coyotes.

Los Juniors se embolsaron el primero de la serie por lo que estaban con la motivación en todo lo alto y en el segundo desafío descargaron todo su arsenal para superar ampliamente 18-5 a los Amigos de Checo, en el campo Ramiro Saracho.

El receptor José Rivas se convirtió en el jugador más valioso al conectar dos cuadrangulares y ser artífice del largo ataque de nueve carreras en la sexta entrada. Por su parte Aizar Vázquez y Antonio Hernández Jr., se fueron de 4-2 para colaborar con el triunfo y Antonio Hernández pegó par de imparables.

Con este resultado la final ha quedado completamente definida entre los Amigos de Jrs., ante los Coyotes, estos últimos son los actuales monarcas que van ir en busca del bicampeonato.



