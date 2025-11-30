Recetan paliza los Amigos de Jarocho

Los Amigos de Jarocho prendieron la mecha en la cuarta entrada al fabricar largo ataque de nueve carreras para encaminarse en superar tranquilamente 14-4 a los Amigos de Treviño, dentro de la jornada en la Liga Lagunera de Softbol.

Ambos planteles no regalaron nada por espacio de tres episodios al estar igualados 4-4, pero la historia del encuentro se definió en la cuarta tanda cuando los Amigos de Jarocho le descifraron todos los envíos al serpentinero Josué Aragúz, que no puedo evitar el descalabro.

Los peloteros de Treviño no encontraron la puerta al ser fuertemente castigados con lluvia de nueve anotaciones, destacando Juan Morúa que tuvo jornada perfecta al irse de 4-4, en la que se encargó en detonar cuadrangular, mientras Reyes Hernández no se fue en blanco al colaborar de 4-2.