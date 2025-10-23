¡Con paso firme!

Los Sobrinos del Tío Sam están con la encomienda de regresar a la cima del standing en la Liga Veteranos de Softbol y así lo demostraron en el diamante al imponerse 17-9 sobre los Amigos de Chano Cavazos.

Durante las siete entradas el juego estuvo cargado de carreras, pero los peloteros de Tío Sam se intensificaron al momento que fabricaron largo ataque de siete carreras para de esta forma quedarse con el triunfo y mantener su camino rumbo a la postemporada.

El equipo Sobrinos del Tío Zam no se anduvieron por las ramas y le respondieron al campeón Amigos de Chano Cavazos, ganando por pizarra de 17-9 en su partido del domingo en el torneo de la Liga de Veteranos de Softbol.

Los mejores jugadores con el bates que desempeñaron un accionar productivo fueron Axel Zamudio, que estuvo en plan grande al irse de 5-4, seguido de Guadalupe Trejo, que se ha convertido en buen refuerzo, tuvo actuación perfecta de 3-3 con un jonrón y Julo Maldonado también destacó de 4-4.

El lanzador ganador fue el zurdo Marcos Morales que hizo un buen trabajo en la loma de las responsabilidades, en tanto el revés fue para Jorge Cavazos, quién fue relevado por Alejandro Cavazos para terminar el partido.



