Los Amigos de Cape derrotan a los de Reyes

Los Amigos de Cape derrotan a los de ReyesEl equipo de Amigos de Cape mostró un gran desempeño, destacando sus bateadores en el partido.
Los Amigos de Cape han tenido productiva presentación en el Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol y en su reciente aparición en el diamante Pedro Guajardo se impusieron 27-14 a su similar de Amigos de Reyes.
El momento clave del partido fue cuando los peloteros de Cape organizaron largo desfile de 11 carreras en la tercera entrada y posteriormente en el quinto acto agregaron nueve más a la cuenta para sentenciar las acciones y sumar una victoria más en la temporada regular.
La batería de los Amigos de Cape se mantuvo bien cargada por conducto de Mario De León y Juan Casas al irse de 5-4, este último apareció a la hora cero con dos cuadrangulares, que se combinaron con las actuaciones de Francisco Hurtado Jr., y Osvaldo Arguelles que pegaron cada uno 5-3, seguido de José Hernández que bateo de manera perfecta de 4-4 con par de vuelacercas.
El lanzador Brayan Pérez fue efectivo tras trabajar toda la ruta y derrotar contundentemente a Flavio Avalos.