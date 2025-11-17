Los Amigos de Cape derrotan a los de Reyes

Los Amigos de Cape han tenido productiva presentación en el Torneo Nocturno de la Liga Burocrática de Softbol y en su reciente aparición en el diamante Pedro Guajardo se impusieron 27-14 a su similar de Amigos de Reyes.

El momento clave del partido fue cuando los peloteros de Cape organizaron largo desfile de 11 carreras en la tercera entrada y posteriormente en el quinto acto agregaron nueve más a la cuenta para sentenciar las acciones y sumar una victoria más en la temporada regular.

La batería de los Amigos de Cape se mantuvo bien cargada por conducto de Mario De León y Juan Casas al irse de 5-4, este último apareció a la hora cero con dos cuadrangulares, que se combinaron con las actuaciones de Francisco Hurtado Jr., y Osvaldo Arguelles que pegaron cada uno 5-3, seguido de José Hernández que bateo de manera perfecta de 4-4 con par de vuelacercas.

El lanzador Brayan Pérez fue efectivo tras trabajar toda la ruta y derrotar contundentemente a Flavio Avalos.